مقتل جندي عراقي خلال عملية مداهمة لمطلوب في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، عن مقتل جندي عراق خلال عملية مداهمة لمطلوب في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "قوة مشتركة كانت تجري عملية بحث وتفتيش عن مطلوب وفق أحكام المادة 406 بثلاث جرائم قتل في قطاع 61 بمدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضافت: "خلال عملية القبض فتح هذا المجرم النار على القوة المنفذة للواجب مما أدى إلى استشهاد جندي من اللواء 42 وإصابة شرطي".

وأشارت الخلية إلى مقتل المطلوب بعد الاشتباك معه.

المصدر: RT