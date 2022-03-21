في أقل من 24 ساعة..انتشال جثتي طفلين من مشروع نفق طريق الملك عبد الله وسط تبوك بالسعودية

أفادت صحيفة "سبق" بأنه بعد ساعات من انتشال جثة طفل عمره 13 عاما من تجمع مياه في مشروع نفق طريق الملك عبد الله وسط تبوك بالسعودية، تم انتشال جثة طفل آخر عمره 11 عاما في نفس الموقع.

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وأوضحت "سبق" أن فرق الدفاع المدني استطاعت فجر اليوم الأحد من انتشال جثة طفل عمره 11 عاما في مشروع نفق طريق الملك عبد الله وسط تبوك، وأنه من المنتظر أن يتم إصدار بيان رسمي من الجهات المعنية بشأن الحادثتين.

وأمس الأحد، تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بتبوك، من انتشال جثة لحدث يبلغ من العمر 13 عاما بعدما غرق في مستنقع للمياه داخل أحد الأنفاق في تبوك، وتحديدا على طريق الملك عبد الله، بمحاذاة مصلى العيد.

وأشارت "سبق" نقلا عن مصادرها إلى أن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا بوجود شخص غريق في مياه النفق، وانتشله غواصو الدفاع المدني، موضحة أنه تم تشكيل فريق مشترك من الدفاع المدني والأمانة للتحقيق في الحادثة.

يذكر أن الموقع عبارة عن مشروع متعثر منذ 8 سنوات بجوار مقر الإمارة وقرب الحديقة العامة المعروفة باسم "حديقة الشلال"، ويقع أيضا قرب الممشى المحيط بمصلى العيد، ويرتاده المواطنون والمقيمون للتنزه بالحديقة وممارسة رياضة المشي، وفق "سبق".

المصدر: "سبق"