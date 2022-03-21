الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات بالضفة الغربية تطال قياديا في "حماس" وأسرى محررين

شن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في عدة مناطق بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من المواطنين بينهم مرشح على رأس قائمة انتخابية، وقيادي بـ"حماس" وأسرى محررين.

واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية رئيس قائمة "البيرة تجمعنا"، إسلام الطويل، خلال اقتحام منزله بمدينة البيرة.

واقتحم الجيش الإسرائيلي منزل الطويل واعتقله ونقله إلى جهة مجهولة، وذلك قبيل إجراء الانتخابات المحلية بأسبوع، وفق ما أفادت به وكالة "معا".

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي من محافظة أريحا، أمين سر حركة "فتح"، نائل أبو العسل، والقيادي في حركة "حماس" الأسير المحرر، شاكر عمارة.

المصدر: وكالة "معا"