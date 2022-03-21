 
مباشر

الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات بالضفة الغربية تطال قياديا في "حماس" وأسرى محررين

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات بالضفة الغربية تطال قياديا في
Gettyimages.ru
عناصر من الجيش الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sn78

شن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في عدة مناطق بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من المواطنين بينهم مرشح على رأس قائمة انتخابية، وقيادي بـ"حماس" وأسرى محررين.

واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية رئيس قائمة "البيرة تجمعنا"، إسلام الطويل، خلال اقتحام منزله بمدينة البيرة.

واقتحم الجيش الإسرائيلي منزل الطويل واعتقله ونقله إلى جهة مجهولة، وذلك قبيل إجراء الانتخابات المحلية بأسبوع، وفق ما أفادت به وكالة "معا".

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي من محافظة أريحا، أمين سر حركة "فتح"، نائل أبو العسل، والقيادي في حركة "حماس" الأسير المحرر، شاكر عمارة.

المصدر: وكالة "معا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا