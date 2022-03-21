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منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات الحوثية على السعودية

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منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات الحوثية على السعودية
Gettyimages.ru
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دانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، استمرار الهجمات العدائية للحوثيين على أراض المملكة ومنشآتها الاقتصادية.

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وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي: "ندين استمرار الهجمات العدائية لمليشيات الحوثي على أراض المملكة ومنشآتها الاقتصادية، والتي استهدفت مساء يوم أمس، محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بمحافظة جدة".

ونددت المنظمة بـ"هذه الأعمال الإجرامية المتكررة"، مؤكدة وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها ومنشآتها الاقتصادية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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