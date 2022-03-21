لم تبث الحلقات كاملة.. بيان للشيخ حمد بن جاسم بعد حذف بعض الفقرات من برنامج "الصندوق الأسود"

أصدر وزير خارجية قطر ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم آل ثاني بيانا أوضح فيه اللبس الذي جاء في بعض حلقات برنامج "الصندوق الأسود" الذي كان ضيفه وبث على موقع صحيفة "القبس" الكويتية.

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وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأحد: "بعد اكتمال بث حلقات لقائي مع "القبس" أود أن أشكر من تولوا هذا العمل في القبس على تعاونهم وجهودهم، كما أود أن أعرب عن اسفي وتفهمي لموقفهم، لأنهم لم يستطيعوا إخراج الحلقات كاملة لأسباب لا داعي لذكرها".

وأضاف: "رغم أنه كان هناك اتفاق صريح مع القبس على أن تذاع الحلقات كاملة من دون أي حذف، وهو ما شجعني وجعلني أوافق على الحديث معهم. ولكن تم حذف مقاطع من أكثر من 15 حلقة. ومنها عند الحديث عن موضوع "الإخوان" من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلاقتهم مع الملك عبد العزيز كما قلت، والصحيح هو أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت علاقته أولا بالإمام محمد بن سعود أمير الدرعية".

وتابع: "وأود كذلك أن أنوه الى ما ذكرته بخصوص اجتماع لي في الأمم المتحدة مع وزير الخارجية السوري (آنذاك) فاروق الشرع، كما ذكرت، والصحيح هو مع وليد المعلم. وأنوه كذلك إلى أنني ذكرت أن آخر وزير للخارجية الأميركية في عهد الرئيس جورج بوش الأب كان جورج شولتز، والصحيح هو لورنس ايغلبيرغر الذي تولى المنصب لعام واحد فقط 1992-1993. وأشير كذلك إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الذي خلف جوردون براون هو ديفيد كاميرون، ولذلك اقتضى التنويه. وأود أيضا أن أُشير الى خلط وقع بين أمور حدثت في مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في الدوحة عام 2000 ومؤتمر القمة العربية الذي عقد عام 2003".

وختم الشيخ القطري حمد بن جاسم بيانه: "وأود ان اعرب عن أسفي للمشاهد لأن بعض الحلقات لم تذع كاملة لأسباب لا داعي لذكرها كما قلت في البداية، مع العلم بأنني أوضحت للقائمين على العمل في القبس في بداية تسجيل الحلقات وعند الانتهاء من التسجيل أن ما جاء فيها كان مجرد سرد لأحداث ووقائع حصلت، ولم تكن على الإطلاق موجهة ضد أي جهة. وختاما أود أن أعرب عن شكري وتقديري لكل من علّق بنقد بناء على ما ورد في الحلقات".

بعد اكتمال بث حلقات لقائي مع "القبس" أود أن أشكر من تولوا هذا العمل في القبس على تعاونهم وجهودهم، كما أود أن أعرب عن اسفي وتفهمي لموقفهم لأنهم لم يستطيعوا إخراج الحلقات كاملة لأسباب لا داعي لذكرها، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 20, 2022

وأود أيضا أن أُشير الى خلط وقع بين أمور حدثت في مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في الدوحة عام 2000 ومؤتمر القمة العربية الذي عقد عام 2003.

وأود ان اعرب عن أسفي للمشاهد لأن بعض الحلقات لم تذع كاملة لأسباب لا داعي لذكرها كما قلت في البداية، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 20, 2022

مع العلم بأنني أوضحت للقائمين على العمل في القبس في بداية تسجيل الحلقات وعند الانتهاء من التسجيل أن ما جاء فيها كان مجرد سرد لأحداث ووقائع حصلت ولم تكن على الإطلاق موجهة ضد أي جهة.

وختاماً أود أن أعرب عن شكري وتقديري لكل من علّق بنقد بناء على ما ورد في الحلقات. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 20, 2022

المصدر: RT