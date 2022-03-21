ليبيا.. إصابة طالب في انفجار قذيفة داخل مدرسة بسرت

أصيب طالب جراء انفجار قذيفة من مخلفات الحرب داخل مدرسة بمحلة وادي جارف، في ضواحي مدينة سرت بشمال ليبيا.

وقال مصدر أمني لـ"بوابة الوسط"، إن انفجار القذيفة أدى لإصابة طالب يدعى عبدالمهيمن محمد عمر الفاخري بإصابات طفيفة في الوجه.

يذكر أن حوادث انفجار مخلفات الحرب تتكرر في عدة مناطق ليبية، في حين باشرت هيئة السلامة الوطنية عملياتها في عدة مناطق لحصر وتفكيك العبوات الناسفة.

من جهتهتا تقول منظمة "يونيسف" إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المتفجرات.

المصدر: "بوابة الوسط"