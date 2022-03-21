نصرالله يحذر من التحالف مع "القوات" في الانتخابات النيابية اللبنانية

حذر أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، من التحالف مع حزب "القوات اللبنانية"، في الانتخابات النيابية المقبلة.

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واعتبر نصرالله، في لقاء داخلي مع كوادر منطقة البقاع، أن "من يتحالف مع "القوات" في الانتخابات النيابية المقبلة إنما يتحالف مع قتلة شهداء كمين الطيونة".

ودعا إلى الإقبال على الاقتراع، مشددا على أن "هذه الانتخابات أكثر تسييسا من أي انتخابات سابقة".

وقال: "سيكون لحزب الله في المرحلة المقبلة أداء جديد وخطة عمل جديدة. عمليا، سنبدأ الخطوة الثانية في حياتنا السياسية، وأمامنا مساحات أخرى سنهتم بها في ما يتعلق ببناء الدولة التي نطمح إلى أن تكون دولة عادلة".

المصدر: "النشرة"