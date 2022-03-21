سعيّد: نريد أن نصنع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه يهدف إلى إحقاق تغيير في بلاده لتصبح "تونس جديدة قائمة على الحرية والعدل"، وتعبيد الطريق أمام الأجيال القادمة.

وأعلن سعيّد على هامش اجتماع مجلس الوزراء، وضع مشروع مرسوم يتصل بإحداث صنف جديد من الشركات وهي الشركات الأهلية.

وأوضح أن "هذه الشركات ستمكن أبناء الشعب من بعث مشاريع ويصير الشباب مصدرا للثورة، وحتى يخرج الجميع من الفاقة والبؤس، فضلا عن العائدات التي سترجع للمجموعة الوطنية".

وأضاف: "أما مشروع المرسوم الثالث الذي تم تداوله في المجلس الوزاري فيتعلق بالمضاربة غير المشروعة حتى يتحمل كل من يريد تجويع الشعب مسؤولياته كاملة".

وتابع: "هذه النصوص تاريخية على جميع المقاييس، وفي ذكرى عيد الاستقلال نريد أن نصنع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل".

وأردف قوله: "النصوص التي وضعناها لن تبقى في الرفوف.. نريد أن نصنع تاريخا ناصعا لتونس وسنحقق ذلك لأننا نؤمن بما نقوم به ونريد أن نعبد الطريق أمام أجيال سوف تأتي من بعدنا لترفع العلم التونسي عاليا".

المصدر: "موزاييك أف أم"