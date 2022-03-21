الإرياني: الهجوم على السعودية تصعيد خطير ويعكس موقف الحوثيين من دعوات الحوار

دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة "أنصار الله" الحوثية على مرافق مدنية للطاقة وتحلية المياه في مناطق مختلفة من السعودية.

وقال الإرياني، إن استهداف جماعة الحوثي "للأعيان المدنية والمدنيين والمنشآت الاقتصادية والطاقة في المملكة بعد أيام من دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحوار يمني، تصعيد خطير يعكس موقفها من دعوات الحوار وإحلال السلام".

وأضاف: "هذه الهجمات تؤكد من جديد أن مليشيا الحوثي ترفض أن تكون طرفا في أي طاولة حوار تنهي الحرب، أو جزء من عملية لبناء السلام في اليمن وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن لا طريق إلا الاصطفاف الداخلي وتوحيد الجهود نحو الحسم العسكري مهما كانت التضحيات"‏.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة "هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن الطاقة والأمن والسلم الإقليمي والدولي".

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وكان التحالف العربي قد أعلن تعرض عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية في المملكة فجر يوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية من قبل الحوثيين.

وبعد تصريحات التحالف العربي، أصدرت جماعة "أنصار الله" الحوثية، بيانا أعلنت فيه عن قصفها مواقع هامة في السعودية بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة.

المصدر: وكالة "سبأ" اليمنية