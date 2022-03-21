موريتانيا تدين بشدة الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية

دانت موريتانيا بأشد العبارات، الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة "أنصار الله" الحوثية على مرافق مدنية للطاقة وتحلية المياه في مناطق مختلفة من السعودية.

ووصفت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان اليوم "هذه الهجمات الإرهابية بالأعمال الإجرامية التي تستهدف حياة المدنيين الأبرياء وأمن منطقة الخليج، كما تستهدف إمدادات الطاقة العالمية في ظرف دولي بالغ الدقة".

وأكدت في الوقت ذاته، "حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفي التصدي لكل ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها".

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وكان التحالف العربي قد أعلن تعرض عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية في المملكة فجر يوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية من قبل الحوثيين.

وبعد تصريحات التحالف العربي، أصدرت جماعة "أنصار الله" الحوثية، بيانا أعلنت فيه عن قصفها مواقع هامة في السعودية بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة.

المصدر: "واس"