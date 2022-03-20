زعيم "البوليساريو": إسبانيا تريد منح ما لا تملك لمن لا يستحق (فيديو)

أعرب رئيس جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، يوم الأحد، عن استنكاره لتغير موقف الحكومة الإسبانية تجاه "قضية الصحراء الغربية".

وقال غالي في كلمة بثها التلفزيون الجزائري، إن "الموقف الذي تبناه رئيس الحكومة الإسبانية، في رسالته إلى ملك المغرب، بدعم مؤامرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، مؤسف ومخجل، لأنه غير قانوني وغير أخلاقي".

وأضاف أن رئيس الحكومة الإسبانية "من خلال هذا الموقف، وفي توافق مخجل أيضا مع تغريدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يريد أن يعطي ما لا يملك لمن لا يستحق"، لافتا إلى أن إسبانيا "تعيد اجترار الخيانة التي ارتكبتها سنة 1975، حين قسمت، بغير حق وخارج القانون، الصحراء الغربية وشعبها، من خلال اتفاقية مدريد المشؤومة".

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت عن تغيير في موقفها المتعلق بقضية الصحراء من خلال دعمها لموقف الرباط علنا وللمرة الأولى.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال مؤتمر صحفي في برشلونة: "تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المقدمة في 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع" بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

المصدر: RT