إعلام إسرائيلي: أزمة بين الرياض وواشنطن على خلفية مطالب أمريكية بزيادة إنتاج النفط

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" باندلاع أزمة بين الرياض وواشنطن على خلفية مطالب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية بزيادة إنتاج النفط.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين سعوديين إن "هناك أزمة متواصلة بين إدارة بايدن والسعودية، وهذه الأزمة تصاعدت في ظل الحرب في أوكرانيا، وفي ظل توقع أمريكي بأن يستجيب السعوديون لطلب زيادة إنتاج النفط، لكبح زمام الأسعار في الأسواق".

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وأضافت: "لكن السعوديين في الحقيقة غير راضين، حيث أن مسؤولين كبار في العائلة الحاكمة السعودية، تحدثوا إلينا وقالوا إنه ليس هناك من حل على ما يبدو لأزمة الثقة بين الجانبين، وإن الحل الوحيد ربما يكمن في الانتظار حتى انتهاء ولاية بايدن".

وتابعت أن المسؤولين السعوديين "هاجموا الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، الذي يحاول أن يملي عليهم أشياء ويفرض عليهم أجندات ويتدخل في الأمور الخاصة بحقوق الإنسان".

وفيما يتعلق بالمطلب الأمريكي من المملكة زيادة إنتاج النفط، قالت الهيئة إن المسؤولين السعوديين أبدوا دهشتهم فيما يتعلق بـ "خروج إدارة بايدن ضد الرياض في اليمن، والسعي لإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، ثم تتوقع بعد ذلك أن تلبي السعودية كل مطالبها".

المصدر: "سبوتنيك"