الأمم المتحدة تأمل تحقيق تقدّم في محادثات اللجنة الدستورية السورية الأسبوع المقبل

أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن عن أمله بإحراز تقدّم في الجولة المقبلة من المحادثات التي ترمي إلى صياغة دستور جديد لسوريا والتي تنعقد الأسبوع المقبل في جنيف.

وقال بيدرسن إن رئيسي وفدي الحكومة والمعارضة توصلا الأحد إلى آلية متطورة لإيجاد قواسم مشتركة خلال اليوم الأخير من المحادثات التي ستختتم الجمعة.

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وأضاف أن أزمة "سوريا تبقى واحدة من أخطر الأزمات في العالم"، مشددا على ضرورة "تحقيق تقدم في مسار إيجاد حل سياسي".

ولفت إلى أن "لجنة صياغة الدستور يجب أن تعمل بطريقة تتيح بناء الثقة".

وتابع: "خلال هذه الجولة آمل أن تعمل اللجنة الدستورية بحس من الجدية والعزم والتصميم من أجل إحراز ما تتطلبه الأوضاع من تقدم".

وأعرب عن أمله بتحقيق "تقدم ثابت" إذا ما نفذت الوفود الثلاثة ما سبق أن تعهدت به.

وفي أكتوبر انتهت الجولة السادسة من المحادثات بين 15 ممثلا عن كل من الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني، من دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدما.

المصدر: "أ ف ب"