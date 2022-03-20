السعودية.. الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيرا بحق مواطنين خطفا طفلا واعتديا عليه جنسيا

نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، حكم القتل تعزيرا على مواطنين سعوديين اثنين، خطفا طفلا واعتديا عليه جسديا وجنسيا.

وقالت الداخلية في بيان لها، بأنها "نفذت الأحد بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، حكم القتل تعزيرا في المدعو عبدالمجيد بن مرزوق بن مريزيق الصبحي، سعودي الجنسية، وعيد بن بخيت بن معوض الصبحي، سعودي الجنسية إثر إقدامهما على خطف حدث والخروج به خارج النطاق العمراني والاعتداء عليه بالضرب، ما تسبب بإصابته، وفعل فاحشة اللواط به بالقوة والتهديد بالقتل".

وحسب الوزارة، "أسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيرا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

المصدر: "عكاظ"