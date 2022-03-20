الجيش الجزائري يعلن مقتل 3 عسكريين على حدود مالي وتبون يعزي عائلات الضحايا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، مقتل 3 عسكريين إثر اشتباكات مع جماعات مسلحة على الحدود مع دولة مالي.

وجاء في بيان الوزارة أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، استشهد اليوم الأحد 3 عسكريين ويتعلق الأمر بكل من: الملازم العامل إخلف رضا، والعريف المتعاقد طارب إلياس، والعريف المتعاقد علي عبد القادر هواري".

وأضاف البيان أن "السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تقدم باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء وأقاربهم".

وعلى إثر الحادث، نشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تغريدة على "تويتر" قدم فيها تعازيه لعائلة العسكريين الذي قتلوا "دفاعا عن حرمة التراب الوطني".

المصدر: RT