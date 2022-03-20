المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث مع كبير مفوضي الحوثيين هدنة محتملة في رمضان

أكدت الأمم المتحدة أن مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أجرى محادثات في العاصمة العمانية مسقط مع كبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، محمد عبد السلام.

وذكر مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن في بيان صدر عنه اليوم الأحد أن الاجتماع الذي شارك فيه أيضا مسؤولون عمانيون تضمن مناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية مع أطراف النزاع اليمني وجهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في هذا البلد، بما يشمل هدنة محتملة في شهر رمضان المبارك.

وفي بيان آخر أكد المكتب أن غروندبرغ اختتم أمس الأسبوع الثاني من المشاورات الثنائية مع عدد من الأطراف اليمنية المعنية، "في سياق ما يبذله من جهود نحو إرشاد إطار عمله الذي يهدف إلى رسم مسار نحو تسوية سياسية مستدامة للنزاع".

وأوضح المكتب أن المشاورات شملت قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع، بالإضافة إلى لقاءات تشاورية مع خبراء أمنيين بمن فيهم مختصون عسكريون وأمنيون وقادة من المجتمع المدني.

وأشار البيان إلى أن هذه المناقشات تركزت على "تصميم العملية متعددة المسارات وتحديد مبادئها التوجيهية وعناصرها"، مع التأكيد على "الحاجة إلى إجراءات خفض التصعيد المفضية إلى وقف إطلاق نار كخطوة مهمة لتوفير الحماية للمدنيين وتحسين وصول البضائع وحركة المدنيين".

وتعهد المكتب بأن غروندبرغ سيواصل مشاوراته خلال الأسبوع القادم مع عدد من الأحزاب السياسية اليمنية بما فيها حزب اتحاد الرشاد، وفصائل مختلفة من المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، ومجلس المقاومة الوطنية، والمجلس الوطني الجنوبي والحراك التهامي.

المصدر: RT