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وقفة تضامنية مع روسيا أمام مبنى "الإسكوا" في العاصمة اللبنانية بيروت

أخبار العالم العربي

وقفة تضامنية مع روسيا أمام مبنى
RT
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شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع روسيا، دعما للرئيس فلاديمير بوتين، والعملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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ونظم هذه الوقفة عدد من أعضاء الجالية الروسية وتجمّع العمال السوريين في لبنان، كما شاركهم التجمع الشعبي البيروتي، أمام مركز "الإسكوا".

وجرى رفع صور للرئيسين الروسي والسوري، فلاديمير بوتين وبشار الأسد، كما رفعت الأعلام السورية والروسية.

في حين أن العديد من السياسيين والأحزاب اللبنانية كانوا قد انتقدوا قرار الخارجية اللبنانية في إدانة ما اعتبرته "اجتياح الأراضي الأوكرانية"، ودعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا.

المصدر: "النهار"

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