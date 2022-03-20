حاجز للجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا في ريف الحسكة

اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتلا تابعا للقوات الأمريكية في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، ومنعه من العبور وأجبره على العودة.

وكشفت وسائل إعلام سورية رسمية، أن "حاجزا للجيش يتمركز قرب قريتي قبر الصغير وقبور الغراجنة في ناحية تل تمر بالحسكة أوقف 6 عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكية حاولت دخول القريتين وطردها خارج المنطقة".

وكان أهالي قريتي رحية السودة وطامنة الرحية في ريف القامشلي الجنوبي أوقفوا بمساندة حاجز للجيش أمس الأول 6 آليات عسكرية للقوات الأمريكية التي حاولت دخول قرية طامنة الرحية عبر حاجز رحية السودة، وطردوها من المنطقة.

المصدر: RT