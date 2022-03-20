وزير الداخلية اللبناني يعلق على تصنيف وزراء الداخلية العرب للحوثيين بـ"الإرهابيين" ويطرح تساؤلا

علق وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، على تصنيف وزراء الداخلية العرب لجماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية بـ"الإرهابية".

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وفي مقابلة مع صحيفة "النهار"، قال بسام المولوي: "لبنان لا يجب أن يخرج من الحضن العربي، وهو من الدول العربية ويجب أن يبقى على علاقة جيدة مع الدول الخليجية وهو بلد الوفاء".

وكرر مولوي إدانته "لكل اعتداء يطاول المواطنين الآمنين في المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة"، حيث تساءل قائلا: "كيف يمكن لمواطنين آمنين في دول لا حرب فيها أن يتعرضوا لمسيرات أو غدر أو تخريب أو قتل؟".

وأضاف وزير الداخلية اللبناني: "يجب أن يكون موقف لبنان واضحا تجاه هذه التعديات ويجب أن تكون مواقف لبنان ليست رمادية بين الخير والشر أو بين الحق والباطل".

تجدر الإشارة إلى أنه في 13 مارس الحالي، صنفت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، جماعة الحوثيين جماعة "إرهابية" وتم إدراجها في قائمة "الكيانات الإرهابية" المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.

هذا وأكد بسام المولوي أن "لا خلاص للبنان سوى بوقوف الأشقاء العرب إلى جانبه ومساعدته"، لافتا إلى أن "وزارة الداخلية اللبنانية اتخذت كل الإجراءات لمنع تصدير الأذى للدول العربية".

المصدر: "النهار"