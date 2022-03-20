الحوثيون يقولون إنهم سيشنون مزيدا من الهجمات على السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن قصف مواقع هامة في السعودية بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة، أمس السبت.

إقرأ المزيد

وفي بيان كشف فيه تفاصيل العملية الأخيرة في السعودية، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع أن لدى الحوثيين "بنك أهداف".

واعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أن جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن قامت بإطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز باتجاه منطقة جيزان جنوب المملكة.

وقال التحالف في بيان له إنه تم "اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جيزان لاستهداف المدنيين".

وأضاف أن "تصعيد الحوثيين العدائي استخدمت فيه الصواريخ البالستية والمسيرات وصواريخ الكروز".

المصدر: RT