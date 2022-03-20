 
مباشر

إحراق شاحنات ومخازن إسرائيلية في مستوطنة "موشاف غيلات"

أخبار العالم العربي

إحراق شاحنات ومخازن إسرائيلية في مستوطنة
Globallookpress © Li Rui / Source: Xinhua
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/smze

أفاد موقع "عرب 48" بأن مجهولين أضرموا النار الليلة الماضية، في مخازن ومضخات باطون إسرائيلية بالقرية التعاونية "موشاف غيلات" في صحراء النقب الغربية، بين بئر السبع وأوفاكيم.

إقرأ المزيد
إسرائيل تمنع محافظ القدس من السفر إلى السعودية
إسرائيل تمنع محافظ القدس من السفر إلى السعودية

من جانبه، قال الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن "3 طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ في محطة نتيفوت عملت لغاية ساعات صباح اليوم الأحد على إخماد النار في المخازن والشاحنات، إذ شكلت النار في أحد المخازن خطرا على صهريج لوقود سولار، إلا أنه جرىت السيطرة على النار وإخمادها".

كما أشار إلى أن "محقق حرائق أكد أن الحريق بفعل فاعل"، في حين فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب الحريق.

المصدر: "عرب 48"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا