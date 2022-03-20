إحراق شاحنات ومخازن إسرائيلية في مستوطنة "موشاف غيلات"

أفاد موقع "عرب 48" بأن مجهولين أضرموا النار الليلة الماضية، في مخازن ومضخات باطون إسرائيلية بالقرية التعاونية "موشاف غيلات" في صحراء النقب الغربية، بين بئر السبع وأوفاكيم.

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من جانبه، قال الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن "3 طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ في محطة نتيفوت عملت لغاية ساعات صباح اليوم الأحد على إخماد النار في المخازن والشاحنات، إذ شكلت النار في أحد المخازن خطرا على صهريج لوقود سولار، إلا أنه جرىت السيطرة على النار وإخمادها".

كما أشار إلى أن "محقق حرائق أكد أن الحريق بفعل فاعل"، في حين فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب الحريق.

المصدر: "عرب 48"