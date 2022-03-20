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الجيش الإسرائيلي يزعم اعتقال مجموعة لتهريب الأسلحة عبر حدود لبنان "تابعة لحزب الله وإيران"

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يزعم اعتقال مجموعة لتهريب الأسلحة عبر حدود لبنان
AP Ariel Schalit
جنود إسرائيليون على الحدود اللبنانية الجنوبية
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زعم الجيش الإسرائيلي انه اعتقل مجموعة تابعة لحزب الله وإيران كانت تنوي تهريب أسلحة عبر الحدود اللبنانية.

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وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي أن المعتقلين يعملون بتوجيهات من الحاج خليل حرب..

وزعم أن العملية تشمل ايضا "تهريب المخدرات".

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرت مؤخرا لقاءات بين لبنانيين وفلسطينيين، في محاولة لـ"تفعيل نشاطات تخريبية داخل إسرائيل".

وأكمل: "المشتبه فيهما الإسرائيليان اجتمعا في تركيا مع المدعوان حسين شيت وأكرم شيت..لبنانيان معروفان بتهريب المخدرات من سكان كفركلا في جنوب لبنان، وذلك في أواخر شهر نوفمبر الأخير..في الاجتماع طلب من الاثنين تنفيذ عملية تهريب أسلحة الى إسرائيل".

المصدر: RT

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