الجيش الإسرائيلي يزعم اعتقال مجموعة لتهريب الأسلحة عبر حدود لبنان "تابعة لحزب الله وإيران"

زعم الجيش الإسرائيلي انه اعتقل مجموعة تابعة لحزب الله وإيران كانت تنوي تهريب أسلحة عبر الحدود اللبنانية.

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وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي أن المعتقلين يعملون بتوجيهات من الحاج خليل حرب..

وزعم أن العملية تشمل ايضا "تهريب المخدرات".

#عاجل لقد تابعت قوات الأمن في السنة الأخيرة قضايا كشفت العلاقة بين تهريب المخدرات من #لبنان الى محاور تهريب الأسلحة كما تم احباط أعمال تهريب شملت عشرات المسدسات وعشرات الكيلوغرامات من المخدرات. pic.twitter.com/NfDVBtF7gI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 20, 2022

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرت مؤخرا لقاءات بين لبنانيين وفلسطينيين، في محاولة لـ"تفعيل نشاطات تخريبية داخل إسرائيل".

وأكمل: "المشتبه فيهما الإسرائيليان اجتمعا في تركيا مع المدعوان حسين شيت وأكرم شيت..لبنانيان معروفان بتهريب المخدرات من سكان كفركلا في جنوب لبنان، وذلك في أواخر شهر نوفمبر الأخير..في الاجتماع طلب من الاثنين تنفيذ عملية تهريب أسلحة الى إسرائيل".

المشتبه فيهما الإسرائيليان اجتمعا في تركيا مع المدعوان حسين شيت وأكرم شيت لبنانيان معروفان بتهريب المخدرات من سكان #كفركلا في جنوب #لبنان وذلك في أواخر شهر نوفمبر الأخير. في الاجتماع طلب من الاثنين تنفيذ عملية تهريب أسلحة الى إسرائيل pic.twitter.com/To4YjagKd0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 20, 2022

المصدر: RT