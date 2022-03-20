 
مباشر

إعلام إسرائيلي: بينيت يعتزم زيارة القاهرة ولقاء السيسي للمرة الثانية في 6 أشهر

أخبار العالم العربي

إعلام إسرائيلي: بينيت يعتزم زيارة القاهرة ولقاء السيسي للمرة الثانية في 6 أشهر
Gettyimages.ru
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/smxb

أفاد موقع "والا" العبري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيزور العاصمة المصرية القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون زيارته الثانية إلى مصر خلال 6 أشهر.

وأوضح الموقع أن اللقاء سيعقد على خلفية التوصل إلى اتفاق لافتتاح خط جوي جديد بين مطار بن غوريون ومطار شرم الشيخ الدولي قبل أيام.

إقرأ المزيد
أبريل القادم.. إسرائيل تبدأ رحلات جوية مباشرة إلى شرم الشيخ
أبريل القادم.. إسرائيل تبدأ رحلات جوية مباشرة إلى شرم الشيخ

وعلّق بينيت على هذا الاتفاق، معتبرا أنه خطوة جديدة في تحسين العلاقات بين تل أبيب والقاهرة.

 

المصدر: "والا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا