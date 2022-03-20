إعلام إسرائيلي: بينيت يعتزم زيارة القاهرة ولقاء السيسي للمرة الثانية في 6 أشهر

أفاد موقع "والا" العبري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيزور العاصمة المصرية القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون زيارته الثانية إلى مصر خلال 6 أشهر.

وأوضح الموقع أن اللقاء سيعقد على خلفية التوصل إلى اتفاق لافتتاح خط جوي جديد بين مطار بن غوريون ومطار شرم الشيخ الدولي قبل أيام.

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وعلّق بينيت على هذا الاتفاق، معتبرا أنه خطوة جديدة في تحسين العلاقات بين تل أبيب والقاهرة.

المصدر: "والا"