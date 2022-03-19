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وزير خارجية عمان لنظيره الإيراني: نأمل باتخاذ الخطوات النهائية في محادثات فيينا بأسرع وقت

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وزير خارجية عمان لنظيره الإيراني: نأمل باتخاذ الخطوات النهائية في محادثات فيينا بأسرع وقت
Gettyimages.ru
علم سلطنة عمان
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أعرب وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي عن أمله في اتخاذ الخطوات النهائية في محادثات فيينا التي تهدف إلى العودة للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا بالبوسعيدي وبحث معه تطور العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأضافت أن عبد اللهيان أعرب عن أمله في تحقيق المزيد من التطور بالعلاقات الثنائية، كما أشاد بالدور البناء والجدير بالثناء لسلطنة عمان في تسوية بعض القضايا، بما في ذلك ملف السجناء الأمنيين.

وأشارت إلى أن "البوسعيدي أعرب عن ارتياحه وتقديره لتصريحات وإجراءات عبد اللهيان بشأن القضايا المذكورة، مؤكدا على مواصلة العلاقات والاتصالات الوثيقة بين الجانبين".

وتابعت أن وزير الخارجية العماني أعرب عن أمله في اتخاذ الخطوات النهائية بشأن محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن.

 

المصدر: "فارس" 

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