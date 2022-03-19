الحوثيون: مشاورات الرياض عنوانها سلام وباطنها عدوان أكثر وحصار أشد

اعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أن المبادرة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية في الرياض "تهدف لاستمرار التصعيد والحصار".

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط في كلمة أثناء ترؤسه اجتماعا لحكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء: "ما يسمى بمشاورات الرياض عنوانها سلام وباطنها عدوان أكثر وحصار أشد.. يسعون في هذا المؤتمر أو ما يسمى بالمشاورات للملمة وتوحيد جبهات المنافقين الخونة الفاشلين فقط".

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واعتبر أنه "من الغباء محاصرة شعب من ناحية ودعوته للسلام من ناحية أخرى".

وأضاف: "ما هو السلام إذا لم يكن الجانب الإنساني على مقدماته وفي السطور الأولى من أول اهتماماته؟".

وأردف قوله: "مقدمات السلام واضحة لمن يريد السلام.. وشعبنا لا يثق بالكذب والخداع".

وتابع: "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا الحصار والرد آت لا محالة على كل من يمارس الحصار والقتل الجماعي على أبناء شعبنا".

وأضاف: "على العالم الأصم الأبكم سماع صوت شعبنا قبل أن يسمع زئيره.. سنسمع العالم زئير هذا الشعب إن صم آذانه عن سماع صوت شعبنا وصرخاته".

واعتبر المشاط أن "السعودي والإماراتي والمنافقون من خونة الداخل (في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دوليا) ليسوا إلا منفذين لمؤامرات الأمريكيين والبريطانيين".

المصدر: "سبوتنيك"