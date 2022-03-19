وزير الخارجية السعودي يلتقي مبعوث الرئيس الأوكراني

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء "بحث الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

المصدر: "واس"