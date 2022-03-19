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عبد الله بن زايد لنظيرته البريطانية: ندعم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا

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عبد الله بن زايد لنظيرته البريطانية: ندعم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا
Globallookpress x99
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان
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بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تروس، تطورات الوضع في أوكرانيا.

ووفق بيان لوكالة الأنباء الإماراتية فإن الجانبين "تبادلا وجهات النظر تجاه التطورات الإقليمية والعالمية وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية وأهمية دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة إلى جانب تكثيف الجهود المبذولة لدعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا".

وأكد الوزير الإماراتي "حرص دولة الإمارات على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ودعمها للجهود المبذولة كافة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا".

كما بحث الوزيران "ملف استقرار أسواق الطاقة والغذاء".

المصدر: "وام"

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