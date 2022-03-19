مقتل 10 مدنيين في هجوم شنه مسلحون على قرية بالكونغو الديمقراطية

قُتل 10 أشخاص على الأقل، يوم السبت، في هجوم شنه مسلحون على قرية بإقليم إيتوري شرقي الكونغو الديمقراطية.

وأفاد موقع "7 سور 7" الكونغولي، بأن "10 مدنيين على الأقل، قتلوا صباح السبت، خلال هجوم شنته جماعة (التعاون لتنمية الكونغو) المسلحة على قرية غوده، بمنطقة ندو أوكيبو، في إيتوري".

ونقل الموقع عن مسؤول محلي أن "الجماعة المسلحة دخلت القرية وقتلت 9 أشخاص وأصابت 5 آخرين، في حين توفى أحد المصابين بعد نقله إلى المشفى"، مؤكدا أن "اثنين من المصابين في حالة حرجة".

المصدر: "سبوتنيك"