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القوات الجوية الملكية السعودية تختتم مناورات "العلم الأحمر 2022" في الولايات المتحدة بـ"نجاح"

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القوات الجوية الملكية السعودية تختتم مناورات
AP
طائرات حربية تابعة لسلاح الجو السعودي
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اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية اليوم السبت في قاعدة "نلس" الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية مشاركتها في مناورات تمرين "العلم الأحمر 2022".

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، نفذت الأطقم الجوية خلال هذا التمرين عددا من السيناريوهات القتالية في بيئة قتال حقيقية.
من جانبه أوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين، المقدم الطيار الركن طلال بن عبد العزيز بن بندر، قائلا: " الحمد لله نختتم تمرين العلم الأحمر في نسخته الثانية لهذا العام، حيث أثبتت قواتنا الجوية كالمعتاد جدارتها واحترافيتها في فنون القتال"، لافتا إلى أن "التمرين انتهى بكل نجاح، وبقيت مهمة لا تقل أهمية عن التمرين نفسه، آلا وهي إعادة التحرك، بسلام إلى أرض الوطن".


المصدر: "واس"

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