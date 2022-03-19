جبهة "البوليساريو" تعلق على دعم الحكومة الإسبانية للمغرب في قضية الصحراء

عبرت جبهة "البوليساريو" في بيان عن "استغرابها من موقف الحكومة الإسبانية دعم مقترح المملكة المغربية منح حكم ذاتي للصحراء الغربية مقابل إنهاء النزاع الدبلوماسي بين الرباط ومدريد".

وقالت جبهة "البوليساريو" في البيان: "بكثير من الاستغراب اطلعت حكومة الجمهورية الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو" مساء الجمعة على محتوى البيانين الصادرين عن المحتل المغربي وحكومة القوة المديرة الإسبانية".

وأكد البيان أن "الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الإسبانية يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية و محكمة العدل الأوروبية و كل المنظمات الإقليمية و القارية لا يعترفون، جميعهم، بأي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية".

وحمّل بيان "البوليساريو": "إسبانيا ومعها فرنسا باعتبارهما قوتين مستعمرتين سابقتين، مسؤولية الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها بين الصحراء الغربية و"جيرانها الثلاثة، المغرب و الجزائر و موريتانيا".

ودعا البيان: "القوى السياسية في مدريد إلى الضغط على الحكومة الإسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح".

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت أمس عن تغيير في موقفها المتعلق بقضية الصحراء من خلال دعمها لموقف الرباط علنا وللمرة الأولى، وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال مؤتمر صحفي في برشلونة: "تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المقدمة في 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع" بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

وأعلنت الحكومة الإسبانية الجمعة عن "مرحلة جديدة في العلاقة مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل واحترام الاتفاقات وغياب الإجراءات الأحادية والشفافية والتواصل الدائم".

وجاء الإعلان بعد بيان للديوان الملكي المغربي أشار فيه إلى "رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها أن مبادرة "الحكم الذاتي" المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".

المصدر: "أ ف ب"