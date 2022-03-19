 
مباشر

السعودية.. الحج والعمرة تسمح لغير المحصنين بأداء العمرة بشرطين

أخبار العالم العربي

السعودية.. الحج والعمرة تسمح لغير المحصنين بأداء العمرة بشرطين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/smu6

أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنه تم السماح لغير المحصنين بأداء العمرة بشرطين هما عدم إصابتهم بفيروس كورونا، أو عدم مخالطتهم بمصاب بالفيروس.

وجاءت تأكيدات الوزارة ردا على أحد الاستفسارات عبر منصاتها الرسمية حول إمكانية أداء العمرة لغير المحصنين، لتجيب بقولها: "تم السماح لغير المحصنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا".

وشهدت المملكة في الأونة الأخيرة بعض المستجدات والتحديثات التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة تنفيذا لقرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

المصدر: "سبق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا