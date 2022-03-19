أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يرفعون صور بوتين بمسيرة رافضة لتواجد المكونات الشمالية (فيديو)

خرج العشرات من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوه في جنوب شرق اليمن، بمسيرات رافضة لتواجد المكونات الشمالية في المحافظة.

وحمل المتظاهرون أعلام دولة اليمن الديمقراطية الجنوبية، قبل الوحدة، وصور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

والمسيرة خرجت لرفض نشاط أي مكونات سياسية من المحافظات الشمالية داخل المحافظات الجنوبية، ولرفض أي تشكيلات عسكرية شمالية سواء لحزب الإصلاح الإخواني، أو للمكتب السياسي التابع للعميد طارق عفاش، الذي يقرب للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.

المصدر: RT