السعودية.. أمن مكة يقبض على شخصين بحوزتهما 10 كغم من الحشيش المخدر

نجحت شرطة منطقة مكة المكرمة، في القبض على مواطنين بحوزتهما 10 كغم من مادة الحشيش المخدر مخبأة في التجويف الداخلي لمركبتهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، أنه جرى إيقاف المواطنين على طريق الليث - عسير، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة تقبض على شخصين بحوزتهما (10) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر. pic.twitter.com/B7o3iXV1gs — الأمن العام (@security_gov) March 18, 2022

المصدر: RT