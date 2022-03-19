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السعودية.. أمن مكة يقبض على شخصين بحوزتهما 10 كغم من الحشيش المخدر

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السعودية.. أمن مكة يقبض على شخصين بحوزتهما 10 كغم من الحشيش المخدر
Globallookpress Timm Schamberger
شحنة مواد مخدرة - أرشيف
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نجحت شرطة منطقة مكة المكرمة، في القبض على مواطنين بحوزتهما 10 كغم من مادة الحشيش المخدر مخبأة في التجويف الداخلي لمركبتهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، أنه جرى إيقاف المواطنين على طريق الليث - عسير، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

المصدر: RT

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