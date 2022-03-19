الرئاسة اليمنية ترحب بدعوة "التعاون الخليجي" لعقد مشاورات يمنية في الرياض

رحبت الرئاسة اليمنية، يوم الجمعة، بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، لعقد مشاورات "يمنية - يمنية" في الرياض.

وأصدرت الرئاسة اليمنية بيانا جاء فيه: "ترحب رئاسة الجمهورية، بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية - يمنية، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022".

وأشادت الرئاسة اليمنية، "بالجهود المخلصة لدول الخليج العربي والتحالف العربي بقيادة السعودية" لحل الأزمة اليمنية، مؤكدة "دعمها ومساندتها لكافة تلك الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن استنادا للثوابت الوطنية ووفقا للمرجعيات الثلاث".

ودعت الرئاسة كافة المكونات اليمنية للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات القادمة، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبناءه والشروع في بناء مستقبل أجياله.

والخميس، أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه سينظم في أواخر الشهر الجاري مشاورات "يمنية - يمنية" في العاصمة السعودية الرياض، داعيا جميع أطراف النزاع دون استثناء بمن فيهم الحوثيون إلى المشاركة فيها.

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وتستهدف المشاورت وقف شامل لإطلاق النار، ومعالجة التحديات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة، وتحقيق السلام والاستقرار، وحماية النسيج المجتمعي تأكيدا على أن الحل بأيدي اليمنيين وطرح فرصة ذهبية لتأسس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي.

المصدر: وكالة "سبأ" اليمنية