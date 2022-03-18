أول زيارة للأسد إلى دولة عربية منذ 11 عاما (فيديو)

في زيارة هي الأولى له إلى دولة عربية منذ 2011، وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات والتقى عددا من مسؤوليها وعلى رأسهم رئيس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

آخر زيارة خارجية للأسد كانت قبل 6 أشهر وقادته إلى موسكو حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتوترت العلاقات بين سوريا والدول العربية بعد الأزمة المستمرة فيها، والتي اختتمت سوريا عامها الحادي عشر قبل يومين، وبقيت العلاقات في حالة قطيعة شبه كاملة، منذ أن قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وفرض عقوبات عليها.

وكانت الإمارات أول دولة تعيد فتح بعثتها في دمشق في أواخر عام 2018، ثم كانت سلطنة عمان أول دولة عربية خليجية تعيد سفيرها إلى دمشق، في 5 أكتوبر عام 2020.

المصدر: RT