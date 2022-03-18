سوريا تجدد رفضها لولاية لجنة التحقيق الأممية: تقاريرها "مزورة" و"منفصلة عن الواقع"

مندوب سوريا الدائم في جنيف، حسام الدين آلا ـ (سانا)

أعلن المندوب السوري في جنيف أن بلاده تجدد رفضها لولاية لجنة التحقيق المعنية بها وتطالب بإنهاء تلك "الولاية المسيسة".

وقال مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا إن بلاده ترفض تقارير اللجنة "المزورة التي جعلت منها منصة لممارسة التشهير وتطالب بإنهاء تلك الولاية المسيسة".

وخلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان أضاف آلا أن "تقارير اللجنة تستمر بتزوير الحقائق المتصلة بجهود سوريا لمكافحة الإرهاب وتتجاهل ممارسات وجرائم الاحتلال التركي والأمريكي".

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وطالب آلا مجلس حقوق الإنسان بأن "يستبدل نهج المواجهة والاستقطاب خدمة لمصالح الغرب، بنهج الحوار والتعاون البناء ليتمكن من استعادة دوره ومصداقيته بعيدا عن الانتقائية والمعايير المزدوجة".

وقال إن "التقارير الأممية وبيانات بعض الدول في المجلس تردد روايات منفصلة عن الواقع وتعكس إصرارا على الاستمرار بالأجندات التدخلية الفاشلة التي كانت السبب الرئيسي في معاناة السوريين وفي انتهاك حقوقهم الأساسية".

المصدر: "سانا"