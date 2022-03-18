افتتاح الحركة على الجسور بين مدينة الملك عبدالله الرياضية و"حمدانية جدة" بالسعودية

افتتحت السعودية، اليوم الجمعة، مشروع استكمال تقاطعات مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وربطها بحي الحمدانية.

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وقال مدير عام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة خالد بن سباح العتيبي: "تم اليوم افتتاح مشروع استكمال تقاطعات مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وربطها بحي الحمدانية".

وأوضح أن " المشروع الذي بلغت مساحته 5.5 كيلومتر، يخدم عددا من الأحياء الكبرى بمحافظة جدة".

وأضاف: "الطريق الرئيس على الجسور يتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه، إلى جانب عدد من المحاور التي تخدمها الجسور، وتتكون من أربعة محاور: الأول من الشرق للغرب، والمحور الثاني من الغرب للشرق، فيما يمتد المحور الثالث من الجنوب إلى الشرق، والرابع من الشرق إلى الشمال، بالإضافة إلى 3 منحدرات وطريقي خدمة، مع تأهيل وتحسين طريق الحمدانية الرئيسي".

المصدر: "سبق"