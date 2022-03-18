لبنان يدعو الولايات المتحدة لمواصلة وساطتها في عملية ترسيم الحدود مع إسرائيل

دعت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة إلى مواصلة وساطتها في عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وفي بيان صدر بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا، الذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون، حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قالت رئاسة الجمهورية إنه "تم درس الاقتراح الذي سلمه الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

بيان بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تمّ خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين، وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 18, 2022

وأوضحت أنه "تم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت إليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين، وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية"، معلنة أنه "تقرر دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقا لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة".

بيان بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تقرر دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 18, 2022

المصدر: RT