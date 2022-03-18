الكويت.. ضبط وافد سوري بحوزته كمية من المخدرات قام بتهريبها من إيران

ضبط الأمن الكويتي، وافدا من الجنسية السورية، قام بتهريب كمية من المخدرات من إيران عبر البحر.

وقالت صحيفة "المجلس" عبر "تويتر": "ضبطت إدارة مكافحة المخدرات وافد سوري في الصلييبة بحوزته 20 كيلو من الحشيش قام بتهريبها من إيران عن طريق البحر".

إدارة مكافحة المخدرات تضبط وافد سوري في الصلييبة بحوزته 20 كيلو من الحشيش قام بتهريبها من إيران عن طريق البحر. pic.twitter.com/poVflTTClD — المجلس (@Almajlliss) March 18, 2022

المصدر: RT