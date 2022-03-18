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الكويت.. ضبط وافد سوري بحوزته كمية من المخدرات قام بتهريبها من إيران

أخبار العالم العربي

الكويت.. ضبط وافد سوري بحوزته كمية من المخدرات قام بتهريبها من إيران
AFP
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ضبط الأمن الكويتي، وافدا من الجنسية السورية، قام بتهريب كمية من المخدرات من إيران عبر البحر.

وقالت صحيفة "المجلس" عبر "تويتر": "ضبطت إدارة مكافحة المخدرات وافد سوري في الصلييبة بحوزته 20 كيلو من الحشيش قام بتهريبها من إيران عن طريق البحر".

المصدر: RT

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