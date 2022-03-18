مصر.. ضبط آلاف المخالفين لقيود كورونا في البلاد خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط 7318 مخالفة عدم ارتداء الكمامات الواقية، وذلك في حملات أمنية على مدار 24 ساعة.

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وكانت أجهزة الوزارة قد نجحت في ضبط 7318 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، من بينهم 7290 شخصا قاموا بالتصالح وسداد الغرامة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 28 شخصا لم يسددوا الغرامة، وذلك في حملات على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة .

كما تم تحرير 682 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق ، فضلا عن ضبط 146 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وضبط 750 أرجيلة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

المصدر: الشروق