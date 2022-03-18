تركيا تدين تدمير مقبرة إسلامية في اليونان

دانت تركيا، اليوم الجمعة، تدمير مقبرة إسلامية تعود للفترة العثمانية في قرية "هوروزلو" في اليونان، بحجة بناء ملعب لكرة القدم.

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وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنها تدين قيام السلطات المحلية اليونانية بتدمير مقبرة إسلامية تعود للفترة العثمانية في قرية "هوروزلو" في ​​تراقيا الغربية، بحجة الحاجة لبناء ملعب لكرة القدم.

وأوضحت أنه "تم اتخاذ الخطوات اللازمة لدى اليونان فيما يتعلق بالعمل اللاإنساني للسلطات المحلية، والذي تبين أنه تم تنفيذه بأمر من رئيس بلدية بلوسترا (أفديرا)".

وأضافت: "ننتظر من السلطات اليونانية التي استجابت لمبادرات تركيا أن تستكمل التحقيق الذي بدأته بإظهار الحساسية اللازمة حياله، وترميم المقبرة في أسرع وقت ممكن".

المصدر: "الأناضول"