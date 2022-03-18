نقيب صيادلة لبنان يدعو لإعلان حالة طوارئ دوائية

دعا نقيب صيادلة لبنان، جو سلوم، اليوم الجمعة، إلى إعلان حالة طوارئ دوائية وإلى الدعوة لعقد مؤتمر مانحين لدعم البطاقة الدوائية من أجل تأمين الأموال اللازمة لها.

وأشار سلوم إلى أن "البطاقة الدوائية تخول المريض اللبناني شراء الدواء مباشرة من داخل الصيدلية لعدم قدرته على تحمل غلاء وانقطاع الدواء"، داعيا إلى إعلان حالة طوارىء دوائية والدعوة الى مؤتمر مانحين لدعم البطاقة الدوائية من أجل تأمين الأموال، لأن المجتمع الدولي والعربي ليس لديه ثقة بالمسؤولين، وبعدها يصار إلى رفع الدعم عن الأدوية، باستثناء الأمراض المستعصية والأمراض الأشد وطأة منها.

وأوضح أن "الحل هو بسياسة دوائية مستدامة تكون ركيزتها المواطن وكرامته وهي: البطاقة الدوائية، حرية الاستيراد، ودعم الصناعة المحلية والحفاظ على المكاتب العلمية"، لافتا إلى أن "مطلبنا هو تأمين الدواء للمريض اللبناني، ونحن وضعنا خطة واضحة لهذا الموضوع البطاقة الدوائية على أن تتزامن مع رفع الدعم، مع حرية الاستيراد ودعم الصناعة المحلية والحفاظ على نوعية وجودة الدواء".

المصدر: "صوت لبنان"