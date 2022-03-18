إفتاء مصر ترد على ما يثار حول الاحتفال بليلة منتصف شعبان

ردت دار الإفتاء المصرية على ما يثار حول الاحتفال بليلة منتصف شعبان (بالتقويم الهجري) وما يقوله الشرع فيما يتعلق بذلك.

وقالت في سلسلة تغريدات على "تويتر": "الاحتفالَ بِلَيْلَةِ النصف مِن شهر شعبان المبارك مشروع على جهة الاستحباب، وقد رغَّبَ الشرع الشريف في إحيائها، واغتنام نفحها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات".

وأضافت: "وقد دَرَجَ على إحياء هذه الليلة والاحتفال بها المسلمون سلفا وخلفا عبر القرون من غير نكير.. ولا يقدح في فضلها وما يستحب فيها من القُرَبِ والطاعات ما يثار حولها من ادعاءات القائلين بأنها بدعة، ولا يجوز الالتفات إلى مثل آرائهم الفاسدة؛ فإنها مردودة بالأحاديث المأثورة، وأقوال أئمة الأمة، وعملها المستقِر الثابت، وَما تقرر في قواعد الشرع أن مَن عَلِم حجة على مَن لم يعلم".

الاحتفالَ بِلَيْلَةِ النصف مِن شهر شعبان المبارك مشروعٌ على جهة الاستحباب، وقد رغَّبَ الشرع الشريف في إحيائها، واغتنام نفحها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات، >> — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) March 17, 2022

المصدر: RT