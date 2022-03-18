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إجلاء 65 تركيا من العالقين في مدينة ماريوبول الأوكرانية

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إجلاء 65 تركيا من العالقين في مدينة ماريوبول الأوكرانية
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أجلت السلطات التركية 65 مواطنا تركيا من العالقين في مدينة ماريوبول الأوكرانية جراء العملية العسكرية الروسية هناك.

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وقال حاجي أوغلو، رئيس جمعية مسجد "سليمان القانوني" في ماريوبول، إن قسما من المواطنين الأتراك وأقاربهم العالقين في المسجد والملاجئ والمنازل في ماريوبول تمكنوا من مغادرة المدينة اليوم الخميس.

ولفت إلى أن الحافلات المخصصة لإجلاء المواطنين الأتراك وأقاربهم لم تتمكن اليوم أيضا من دخول المدينة بسبب الهجمات الروسية، مبينا أن وزارة الخارجية التركية أرسلت مذكرة لنظيرتها الروسية من أجل عدم إلحاق أي ضرر بالمسجد والأتراك داخله.

وأضاف: "لذلك، لم تكن منطقة المسجد تقصف، وغادر أصحاب السيارات المدينة باستخدام المنطقة التي يقع فيها مسجد السلطان سليمان القانوني، وبلغ عدد الأتراك وأقاربهم الذين غادروا اليوم 65 شخصا".

المصدر: "الأناضول"

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