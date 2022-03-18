السلطات المصرية تغلق معبر رفح البري حتى يوم الأحد

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية، فيما أحصت وزارة الداخلية الفلسطينية عدد المغادرين عبر المعبر خلال الأسبوع الماضي.

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وقال مصدر مصري مسؤول، إنه سيتم إغلاق معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع للعطلة الأسبوعية، بجانب إغلاق المعبر في العطلات الرسمية المصرية وفقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر، أنه سيعاد فتح المعبر مرة أخرى يوم الأحد القادم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وذلك لعبور المسافرين الفلسطينيين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

في السياق، أحصت وزارة الداخلية الفلسطينية، مغادرة 2528 مسافرا عبر معبر رفح البري بجنوب قطاع غزة، من ضمنهم 591 من المعتمرين، خلال الأسبوع الماضي.

إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي (13-17 مارس 2022):



إجمالي المغادرة (2528)

مسافرون (1937)

معتمرون (591)



إجمالي الوصول (2078)



إجمالي المرجعين (93)



يغلق المعبر يومي الجمعة والسبت ويعاد فتحه صباح الأحد.



الهيئة العامة للمعابر والحدود#غزة#فلسطينpic.twitter.com/oMqdOXmBMV — وزارة الداخلية الفلسطينية (@moigovps) March 18, 2022

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، في إحصائية نشرتها صباح اليوم الجمعة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 2078 عائدا، في حين أرجعت السلطات المصرية 93 مسافرا، بينما وصل عدد المغادرين بين مسافرين ومعتمرين، إلى 2528 شخصا".

المصدر: المصري اليوم+ RT