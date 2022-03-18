استدرج شخصا واعتدى عليه بالطعن.. شرطة الرياض تقبض على مقيم من جنسية عربية
Globallookpress
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قبضت الشرطة السعودية على مقيم من جنسية عربية، أقدم على استدراج أحد المواطنين والاعتداء عليه بالطعن، والاستيلاء على ما بحوزته من ممتلكات شخصية.
وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، إن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية الأردنية، لاستدراجه مواطنا والاعتداء عليه بالطعن، والاستيلاء على ما بحوزته من ممتلكات شخصية (تم استردادها)، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.
المصدر: "عكاظ"