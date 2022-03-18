بسبب سوء الأحوال الجوية.. تركيا تلغي 100 رحلة طيران بإسطنبول غدا

ألغت الخطوط الجوية التركية، 100 رحلة مقررة ليوم غد من وإلى مطاري "إسطنبول" و"صبيحة غوكتشن"، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

إقرأ المزيد

وقال المكتب الإعلامي للشركة، في بيان: "نظرا لظروف الطقس السيئة، تم إلغاء 100 رحلة طيران مجدولة ليوم 19 مارس من وإلى إسطنبول، بينها 80 رحلة في مطار إسطنبول و20 في مطار صبيحة".

ودعا المسافرين إلى تفقد وضع رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني لشركة الخطوط الجوية التركية. وأضاف: "بإمكان المسافرين إلغاء رحلاتهم أو تأجيلها عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال بمركز الاستعلامات".

المصدر: "الأناضول"