الأردن.. 462 مليون دولار عائدات قطاع السياحة خلال أول شهرين من عام 2022

أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الأردني، ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال أول شهرين من عام 2022، بنسبة 196.5 بالمئة، لتصل إلى 462.3 مليون دولار.

وحسب المركزي الأردني، جاء ذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح خلال الشهرين الماضيين بنحو 265 ألف سائح، ليصل إلى 387 ألف سائح.

وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 39.5 بالمئة من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) بما نسبته 23.4 بالمئة من إجمالي الدخل السياحي.

المصدر: "عمون"