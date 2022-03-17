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سوريا.. وفاة وجرح 5 أشخاص بانفجار لغم في ريف حماة

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سوريا.. وفاة وجرح 5 أشخاص بانفجار لغم في ريف حماة
Sputnik عملية البحث عن الألغام - صورة تعبيرية
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توفى شخصان وجُرح ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف محافظة حماة وسط سوريا.  

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مصرع 18 شخصا بينهم 9 من أسرة واحدة بانفجار لغم في ريف حماة السورية

وقالت صحيفة "الوطن" المحلية، إن انفجارا وقع في منطقة الرهجان بريف سلمية الشمالي الشرقي، ووصفت الإصابات الناجمة عنه بأنها "بالغة".

ونقلت عن مصدر طبي في مشفى "اللواء الشهيد قيس أحمد حبيب الوطني" بسلمية، أنه تم نقل جثماني الشابين، وإسعاف المصابين للمشفى، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية

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