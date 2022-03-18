السفير المصري لدى لندن يشيد بقرار بريطانيا تعديل إرشادات السفر إلى مصر

أشاد سفير القاهرة لدى بريطانيا، شريف كامل، بقرار المملكة المتحدة بتحديث إرشادات السفر إلى مصر.

وعدلت المملكة المتحدة يوم الخميس إرشادات السفر إلى مصر، وبموجب التحديث الجديد أصبح من الممكن للسائح البريطاني زيارة كل من الفيوم وجنوب سيناء في أي وقت، بعد أن كان للضرورة فقط.

وأعرب السفير كامل عن تقدير بلاده "لقيام الحكومة البريطانية بتعديل تصنيف السفر إلى هذه المناطق بما يتسق مع الوضع الأمني المستقر في مختلف المحافظات المصرية، ويعكس التقدم المستمر والمتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".

ولفت السفير المصري إلى أن "هذه الخطوة من شأنها أن تُسهم في تعزيز مساعي شركات السياحة المتواجدة في السوق البريطاني للتوسع في عرض برامج مختلفة للوجهات السياحية في هذه المناطق.

كما أشار في هذا السياق إلى حجم التوسع في البنية التحتية الذي تشهده العديد من الوجهات السياحية المصرية سواء في جنوب سيناء أو منتجعات البحر الأحمر التي تُعد إحدى المقاصد المفضلة للسائحين البريطانيين.

المصدر: "اليوم السابع"